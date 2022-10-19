Ученые: Неандертальцы были хищниками 4 19.10.2022, 12:19

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фото: ©Sebastian Willnow/AFP

Древние люди употребляли в пищу костный мозг.

Группа антропологов под руководством Национального центра научных исследований Франции (CNRS) провела анализ изотопного состава зубной эмали неандертальца, чтобы определить, чем питались эти люди. Исследование показало, что представитель древнего вида, которому принадлежал древний зуб, был хищником. При этом он не употреблял кровь, предпочитая костный мозг, пишет «Хайтек».

Традиционно для определения рациона питания древних людей ученые используют анализ белков и изотопов азота, присутствующих в коллагене костей. У этого метода есть недостаток: он не позволяет исследовать образцы старше 50 тыс. лет.

В работе, опубликованной в журнале PNAS, антропологи представили альтернативный метод. Они проанализировали соотношение изотопов цинка, содержащегося в зубной эмали. Это самый твердый материал в человеческом организме, устойчивый к деградации. Исследователи объясняют: чем ниже доля изотопов цинка в костях, тем выше в пищевой цепочке находится тот или иной вид.

Для анализа ученые использовали зуб неандертальца, найденный на древней стоянке в Габасе в Испании. Аналогичные измерения для сравнения проводились для костей животных, которые обитали в это время в том же районе. Среди них были как плотоядные, такие как рысь и волк, так и травоядные, такие как кролик и серна.

Результаты исследования изотопов цинка показали, что древние неандертальцы были хищниками. При этом данные анализа других химических элементов говорят о том, что они, как правило, не употребляли кровь животных, но предпочитали костный мозг. Исследователи планируют подтвердить свои выводы, изучив останки представителей этого древнего вида, обитавших в других регионах.

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