В торговле продолжают нарастать две проблемы 2 19.10.2022, 12:57

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Все эти процессы происходят на фоне рекордной инфляции.

В Беларуси нарастают проблемы в розничной торговле. Одна из сложностей — падение продаж. В январе-сентября розничный товарооборот снизился на 3,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. Месяцем ранее снижение было на уровне 2%. При этом конкретно в сентябре падение составило 6% к такому же месяцу 2021-го. То есть ситуация с продажами ухудшается, пишет zerkalo.io.

Розничный товарооборот конкретно организаций торговли за девять месяцев этого года составил 46,3 млрд рублей. Это на 1,8% меньше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года. Ситуация отличается по регионам. К примеру, в Могилевской области этот показатель упал на 0,9%, а в Гродненской — вырос на 0,5%.

Снижение розничного товарооборота в целом по стране происходит на фоне рекордной годовой инфляции и снижения реальных доходов населения.

Вторая проблема в розничной торговле — рост трат белорусов в магазинах, ТЦ и на рынках. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,6 рубля. Годом ранее этот показатель был на уровне 17,2 рубля.

Так, в Могилевской области однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе-сентябре составил 15,7 рубля (годом ранее — 13,8 рубля), а в Гродненской — 17,9 рубля (год назад — 15,5 рубля).

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