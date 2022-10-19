Россию захлестнуло цунами дефолтов 19.10.2022, 14:34

Число дефолтных событий достигло наибольшего значения за 10 лет статистики.

В течение года 20–25 российских компаний могут объявить дефолт по облигациям из-за санкций и оттока инвесторов, прогнозируют эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА».

В начале 2022 года агентство допускало дефолты семи компаний, но их фактическое число уже превысило эту планку, пишет РБК со ссылкой на обзор аналитиков. В зоне риска находятся компании, которые предлагали высокодоходные облигации, предполагающие повышение ставки по купонам выше ключевой ставки ЦБ минимум на 5 процентных пунктов.

По итогам девяти месяцев текущего года число дефолтных событий (невыплата купонов и погашений, неисполнение оферт) уже достигло 194 — наибольшего значения за 10 лет статистики. За весь 2021 год было всего 178 дефолтных событий. «Российский облигационный рынок дорос до состояния, когда событие дефолта перешло из разряда экзотики в разряд постоянного риска, с которым инвестору нужно уметь работать», — объясняют аналитики.

Дефолты ожидают не крупные компании из первого эшелона, которые сохраняют доступ к рефинансированию и могут рассчитывать на господдержку, а компании второго порядка, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Однако, по словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Евгения Жорниста, нельзя утверждать однозначно, что во втором эшелоне все компании финансово неустойчивы.

«В прошлом году у нас уже был кейс с «Роснано», которая считалась компанией первого эшелона как государственная, но они так всех напугали, что там облигации сильно упали», — напомнил Жорнист. «Черный лебедь» может появиться в любом пострадавшем от санкций сегменте, к примеру в девелопменте, подтверждает член совета Ассоциации владельцев облигаций Илья Винокуров.

При этом рынок облигаций сейчас находится практически на историческом максимуме — его объем составляет 17,56 трлн руб. (по итогам 2021 года равнялся 17,6 трлн). После падения до 16,7 трлн руб. рынок восстановился за счет эмитетов первого эшелона (рейтинг ААА), для которых санкции закрыли возможность занимать на внешних рынках, поясняют аналитики. Такие компании обеспечили более половины всех размещений облигаций.

Сложности возникают у компаний-дебютантов 2018–2021 годов, по которым ударили санкционный шок и отток клиентов в банковские депозиты после повышения ключевой ставки ЦБ до 20%. На текущий момент ЦБ опустил ставку до 7,5%, но при обратном перетоке ликвидности с депозитов в облигации инвесторы будут рассматривать более надежных эмитентов.

«Приток инвесторов на рынок облигаций может составить 400–800 млрд руб. в течение нескольких месяцев», — говорит младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Никонов.

Чтобы получить часть этих средств, компаниям второго эшелона приходится обещать инвесторам большую доходность. За девять месяцев 2022 года средний уровень доходностей в сегменте высокодоходных облигаций вырос с 11,4% до 18,4%. Такая премия будет сохраняться, пока геополитические и макроэкономические перспективы России не станут более предсказуемыми, отмечает Никонов. При этом премии могут вырасти. «Основные риски к этому лежат в плоскости геополитики», — объяснил он.

Но даже обещания высокой доходности не позволяют новым компаниям, которые на 100% опираются на розницу и зависят от рефинансирования, размещать облигации и осуществлять заимствования. Аналитики констатируют, что бум размещений высокодоходных облигаций завершен и рынок в ближайший год «недосчитается новых имен».

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