ВСУ заставили оккупантов бежать с правого берега Днепра под Херсоном

ВСУ заставили оккупантов бежать с правого берега Днепра под Херсоном1
- 19.10.2022, 15:23
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Освобождены 29 населенных пунктов.
Вооруженные силы Украины продолжают деоккупацию захваченных территорий. Так, из-за действий защитников оккупанты спешно покинули правый берег Херсонщины.
Об этом 19 октября сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
«Сегодня были уничтожены склады РФ в Бериславском, Каховском и Таврическом районах, а также военная часть в Береславском районе. Также сегодня был сбит еще вертолет Ка-52. Все эти действия произошли в ходе подготовки к деоккупации. Решение оккупантов покинуть правый берег Херсонщины связано с действиями ВСУ на этом направлении» , — отметил Сергей Хлань.
Уже официально в Херсонской области освобождены 29 населенных пунктов, в том числе — Большая и Малая Александровки, Высокополье, Давыдов Брод, Осыкаревка, Посадпокровское, Таврическое.