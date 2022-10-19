ВСУ заставили оккупантов бежать с правого берега Днепра под Херсоном 1 19.10.2022, 15:23

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Освобождены 29 населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины продолжают деоккупацию захваченных территорий. Так, из-за действий защитников оккупанты спешно покинули правый берег Херсонщины.

Об этом 19 октября сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

«Сегодня были уничтожены склады РФ в Бериславском, Каховском и Таврическом районах, а также военная часть в Береславском районе. Также сегодня был сбит еще вертолет Ка-52. Все эти действия произошли в ходе подготовки к деоккупации. Решение оккупантов покинуть правый берег Херсонщины связано с действиями ВСУ на этом направлении» , — отметил Сергей Хлань.

Уже официально в Херсонской области освобождены 29 населенных пунктов, в том числе — Большая и Малая Александровки, Высокополье, Давыдов Брод, Осыкаревка, Посадпокровское, Таврическое.

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