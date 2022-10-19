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ВСУ устроили оккупантам жаркую ночь в Херсонской области

  • 19.10.2022, 16:21
  • 1,604
ВСУ устроили оккупантам жаркую ночь в Херсонской области

Украинские бойцы рассказали об успешных ударах.

Украинские военные устроили жаркую ночь для оккупантов. В Херсонской области пограничники уничтожили два вражеских склада с боеприпасами

Также сообщают, что ВСУ ударили по местам скопления живой силы противника и их бронированной технике.

ВСУ устроили оккупантам жаркую ночь в Херсонской области

Украинские бойцы рассказали об успешных ударах.

Украинские военные устроили жаркую ночь для оккупантов. В Херсонской области пограничники уничтожили два вражеских склада с боеприпасами

Также сообщают, что ВСУ ударили по местам скопления живой силы противника и их бронированной технике.

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