ВСУ устроили оккупантам жаркую ночь в Херсонской области
- 19.10.2022, 16:21
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Украинские бойцы рассказали об успешных ударах.
Украинские военные устроили жаркую ночь для оккупантов. В Херсонской области пограничники уничтожили два вражеских склада с боеприпасами
Также сообщают, что ВСУ ударили по местам скопления живой силы противника и их бронированной технике.
ВСУ устроили оккупантам жаркую ночь в Херсонской области
Украинские бойцы рассказали об успешных ударах.
Украинские военные устроили жаркую ночь для оккупантов. В Херсонской области пограничники уничтожили два вражеских склада с боеприпасами
Также сообщают, что ВСУ ударили по местам скопления живой силы противника и их бронированной технике.