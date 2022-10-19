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Стройматериалы с начала года в Беларуси подорожали почти на 20%

  • 19.10.2022, 22:33
Стройматериалы с начала года в Беларуси подорожали почти на 20%

На этом фоне возникли проблемы с жилой недвижимостью.

В Беларуси по-прежнему проседает строительство нового жилья. За январь-сентябрь в целом по стране организации всех форм собственности возвели 33,5 тыс. новых квартир, сообщает Белстат. Это на 7,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение темпов строительства жилой недвижимости наблюдается на фоне проблем в экономике, а также из-за существенного подорожания стройматериалов.

В январе-сентябре этого года организации всех форм собственности ввели в эксплуатацию 2 млн 886,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Годом ранее — 3 млн 71 тыс.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий за девять месяцев этого года ввели в эксплуатацию 1 млн 254,4 тыс. квадратных метров общей площади (43,5% от общего объема введенного жилья). В январе-сентябре 2021-го этот показатель был на уровне 1 млн 277 тыс. «квадратов» (41,6% от общего объема введенного жилья). При этом с господдержкой за девять месяцев этого года возвели 956,5 тыс. квадратных метров (годом ранее — 950,6 тыс. квадратных метров).

Снижение темпов строительства жилой недвижимости происходит на фоне заметного подорожания стройматериалов. По данным Белстата, за январь-сентябрь цены на них выросли на 18,9%. К примеру, линолеум подорожал на 33,8%, цемент — на 22,6%, материалы для облицовки и отделки из поливинилхлорида (ПВХ) — на 22,3%, металлопродукция — на 21%, а шифер, лист кровельный (типа «ондулин») — на 20,5%.

Тем временем чиновники хотят снизить стоимость «квадрата» в новостройках — обещают до конца года.

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