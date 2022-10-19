ВСУ: Весной может вырасти вероятность нового вторжения со стороны Беларуси 4 19.10.2022, 22:53

1,142

Россияне продолжают стягивать военную технику в нашу страну.

На данный момент вероятность нового вторжения со стороны Беларуси низкая, но она может вырасти весной.

Об этом сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин в эфире телемарафона, передает «Новое время».

«Вероятность повторного вторжения в Украину очень низкая, но полностью она не исключается. По нашей оценке, до конца этого года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления. А весной такая угроза может значительно возрасти», — заявил он.

Силкин напомнил, что, по официальным данным, на территории Беларуси находятся 10 тысяч мобилизованных российских военнослужащих. Также туда оккупанты стянули 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».