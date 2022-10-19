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ВСУ ликвидировали одного из известных кадыровцев

  • 19.10.2022, 23:18
  • 5,670
ВСУ ликвидировали одного из известных кадыровцев
иллюстрационное фото

Речь идет об Аслудди Мурадове.

В ходе вторжения в Украину был ликвидирован один из известных кадыровских головорезов Аслудди Мурадов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: «Один из известных головорезов КадыроваДон демобилизовался. Хотя не только он один».

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