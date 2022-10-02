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Эксперт Жданов прогнозирует, что мобилизованные россияне будут сдаваться в плен в Украине

  • 2.10.2022, 1:33
Эксперт Жданов прогнозирует, что мобилизованные россияне будут сдаваться в плен в Украине

Одну из главных ролей в этом процессе сыграет «сарафанное радио».

Россияне, которых в рамках мобилизации забрали на войну против Украины, будут сдаваться в плен украинской армии. Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

Журналист спросил, нет ли у эксперта ощущения, «что русские мужички начнут массово сдаваться в плен».

«Вполне может быть. Вспомните последний обмен: 200 человек мы забрали, 55 отдали. Я смотрел интервью с этими 55. Один выступал, конечно, поливал нас грязью, говорил, что тут над ним издевались, били его постоянно. Правда, он на шесть килограммов поправился. Я не знаю, как его [...] с особым цинизмом били, что он поправился на шесть килограммов», – ответил Жданов.

Он считает, что тот россиянин «расскажет – и сарафанное радио пойдет, что в украинском плену условия не такие, как в российском».

«Это может сыграть свою роль. Плюс пропаганда. И знаете, что я еще заметил? Я даю интервью зарубежным средствам массовой информации, и они в шоке от того, что мы сделали практически государственную программу, поставили на конвейер возможность сдачи в плен для российских солдат. У нас есть чат-боты, у нас есть круглосуточные телефонные линии. Пожалуйста, регистрируйся. Вплоть до того, что мы можем встречать на границе, если вы будете уходить подразделениями. У нас это очень сильно организовано. И это мы очень сильно пропагандируем на всех уровнях и на всех информационных площадках. Это очень хорошо», – объяснил Жданов.

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