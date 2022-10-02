В России хотят узаконить отправку заключенных на войну 2.10.2022, 2:34

Политическое руководство РФ продолжает поиск путей восполнения потерь в живой силе.

В России хотят узаконить привлечение заключенных к участию в войне. Соответствующий законопроект должен рассмотреть Госдума РФ.

Как сообщает Генштаб ВСУ, политическое руководство РФ продолжает поиск путей восполнения потерь в живой силе.

По имеющейся информации, на рассмотрение госдумы РФ внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе РФ, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий.

Ранее заключенных на войну набирали в ЧВК «Вагнера», которая принадлежит российскому бизнесмену Евгению Пригожину.

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