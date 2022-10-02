В России хотят узаконить отправку заключенных на войну
- 2.10.2022, 2:34
Политическое руководство РФ продолжает поиск путей восполнения потерь в живой силе.
В России хотят узаконить привлечение заключенных к участию в войне. Соответствующий законопроект должен рассмотреть Госдума РФ.
Как сообщает Генштаб ВСУ, политическое руководство РФ продолжает поиск путей восполнения потерь в живой силе.
По имеющейся информации, на рассмотрение госдумы РФ внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе РФ, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий.
Ранее заключенных на войну набирали в ЧВК «Вагнера», которая принадлежит российскому бизнесмену Евгению Пригожину.