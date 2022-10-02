После Лимана российские войска разгромлены также под Бахмутом и Казачьей Лопанью 1 2.10.2022, 8:06

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Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

Силы обороны Украины после освобождения от российской оккупации Лимана на Донетчине также нанесли врагу поражение возле Казачьей Лопани, Бахмута и других населенных пунктов, где тот пытался вести атаки. Захватчики несут потери, но не прекращают обстрелов, ракетных и авиаударов по военной и гражданской инфраструктуре.

На 221-е сутки войны в рядах ВС РФ продолжаются меры частичной мобилизации, рассредоточения подразделений и боевой подготовки. О последних событиях на фронте сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 2 октября.

Ныне агрессор и далее сосредотачивает усилия на попытках оккупации Донецкой области, содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку.

За минувшие сутки войска РФ нанесли четыре ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. Кроме того, для ударов по объектам инфраструктуры применяют БПЛА иранского производства Shahed-136.

За 1 октября от вражеских ударов пострадало более 30 населенных пунктов, среди которых Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленко, Новоукраинка, Орехов, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других враг продолжил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов:

– на Северском направлении – Середина Буда, Фотовиж и Будки Сумской области;

– на Слобожанском направлении – Волчанск и Гатище Харьковской области;

– на Краматорском направлении – Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменное и Раздолевка;

– на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Опытное, Яковлевка, Юрьевка и Новоселовка;

– на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты нанесли гневое поражение возле Новоукраинки, Парасковеевки, Пречистовки, Павловки, Нескучного, Шахтерского, Великой Новоселки, Новоандреевки, Железнодорожного, Гуляйполя, Гуляйпольского, Полтавки, Новополя и Времовки.

На Южнобужском направлении под вражескими обстрелами из танков, минометов и ствольной артиллерии находились районы 28 населенных пунктов вблизи линии столкновения.

Враг продолжает нести потери на украинской земле благодаря эффективным действиям Сил обороны. Подтверждено уничтожение склада боеприпасов после огневого поражения 30 сентября в районе Черниговки Запорожской области и ранение около 50 оккупантов.

Продолжаются меры частичной мобилизации, объявленной военно-политическим руководством РФ. С 30 сентября военные части агрессора, базирующиеся на временно оккупированной территории Крыма, приведены в боевую готовность «полная», проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений. Известно о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии за счет мобилизованных мужчин из Крыма, а также Краснодарского края и республики Адыгея.

Замечено прибытие в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в городе Севастополе, около 2000 новобранцев.

В Буденновске Ставропольского края РФ в 205-ю отдельную мотострелковую бригаду 49-й общевойсковой армии Южного военного округа по мобилизации прибыло до 5000 человек. Известно, что в пункте постоянной дислокации части размещено около 3000, остальные – в палаточном городке на полигоне Николо-Александровский. С мобилизованными начались занятия по боевой подготовке.

Вместе с тем подразделения ВСУ за 1 октября отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выимка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта оккупантов, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили два российских БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили восемь командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники ВС РФ. Кроме того, в зону поражения попали три склада с боеприпасами и два зенитных ракетных комплекса С-300 захватчиков.

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