закрыть
2 октября 2022, воскресенье, 10:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ заняли выгодные позиции и начали массированный обстрел врага на Луганщине

2
  • 2.10.2022, 8:12
  • 8,550
ВСУ заняли выгодные позиции и начали массированный обстрел врага на Луганщине

Россиян выбивают из Рубежного, Лисичанска, Кременной и Северодонецка.

Вооруженные силы Украины после освобождения территорий в районе Лимана Донецкой области переместились на выгодные позиции для нанесения артиллерийских ударов по местам дислокации российских войск на временно оккупированной территории Луганщины.

«ВСУ переместились на выгодные артиллерийские позиции и начали массированный обстрел Рубежного, Лисичанска, Кременной, Северодонецка», - жалуются российские военные в радиоперехватах.

Об этом написал военкор Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что освобождение Лимана откроет украинским военным дорогу для деоккупации населенных пунктов Луганщины.

Между тем, замминистра обороны Украины Анна Маляр уточняет на своей страннице в Facebook, что бои в Лимане продолжаются. В этой связи она призвала придерживаться информационной тишины.

Напомним, в субботу в Минобороны РФ сообщили об отступлении российских войск из Лимана из-за угрозы окружения. Российские Telegram-каналы писали, что россияне выстраивают новую линию обороны в районе Кременной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип