ВСУ заняли выгодные позиции и начали массированный обстрел врага на Луганщине 2 2.10.2022, 8:12

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Россиян выбивают из Рубежного, Лисичанска, Кременной и Северодонецка.

Вооруженные силы Украины после освобождения территорий в районе Лимана Донецкой области переместились на выгодные позиции для нанесения артиллерийских ударов по местам дислокации российских войск на временно оккупированной территории Луганщины.

«ВСУ переместились на выгодные артиллерийские позиции и начали массированный обстрел Рубежного, Лисичанска, Кременной, Северодонецка», - жалуются российские военные в радиоперехватах.

Об этом написал военкор Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что освобождение Лимана откроет украинским военным дорогу для деоккупации населенных пунктов Луганщины.

Между тем, замминистра обороны Украины Анна Маляр уточняет на своей страннице в Facebook, что бои в Лимане продолжаются. В этой связи она призвала придерживаться информационной тишины.

Напомним, в субботу в Минобороны РФ сообщили об отступлении российских войск из Лимана из-за угрозы окружения. Российские Telegram-каналы писали, что россияне выстраивают новую линию обороны в районе Кременной.

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