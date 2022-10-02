закрыть
2 октября 2022, воскресенье, 10:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская армия взяла Лиман под контроль: что происходит в городе

6
  • 2.10.2022, 8:32
  • 17,630
Украинская армия взяла Лиман под контроль: что происходит в городе

Бежавшая колонна российских войск была разбита.

Украинские военные освободили город Лиман в Донецкой области от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

«Вооруженные силы Украины, а именно 81-я отдельная аэромобильная бригада совместно с подразделением Национальной гвардии Украины батальоном Кульчицкого освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман в Донецкой области», - сказали украинские военные.

Украинские защитники сбросили российский флаг со здания городского совета Лимана и подняли государственный флаг Украины.

ТСН собрала все подробности о том, как происходило освобождение Лимана и что сейчас происходит на Лиманском направлении.

В ВСУ подтвердили освобождение пяти населенных пунктов вблизи Лимана

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что вблизи Лимана освобождены пять населенных пунктов, там продолжаются стабилизационные мероприятия. Речь идет о таких населенных пунктах, как Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки. По его словам, в настоящее время в украинском окружении находится «порядка 5-5,5 тысяч» оккупантов. Многие ВСУ уже ликвидировали, поэтому точная цифра пока неизвестна.

«Там действительно наши данные показывали, что российская группировка (в районе Лимана — ред.) насчитывала количество в районе 5-5,5 тысяч. Однако активные боевые действия «отминусовывали» их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться. То есть установление точного количества россиян пока требует анализа, чтобы назвать точную цифру", — сказал Череватый.

Украинская армия зашла в Лиман

В Сети сначала опубликовали видео с украинскими военными, которые устанавливают флаг на потолке в Лимане Донецкой области. Соответствующее видео распространяется в телеграмм-каналах. Как написал на своей странице политик и волонтер Юрий Мысягин, украинская армия уверенно продвигается в глубь города. Он опубликовал кадры, как бойцы бригады Национальной гвардии уходят в глубь города. На видео также видна уничтоженная российская техника.

Также в пабликах появились видео, на которых ВСУ уже передвигаются по городу. На кадрах видна уничтоженная техника россиян и самих оккупантов, которые бежали из Лимана и не успели.

Позже информацию о том, что украинские защитники уже в Лимане Донецкой области официально подтвердили. Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что за город идут бои с российской армией.

«Информация и то видео, которое вы видели со стелой — это правда. Мы уже в Лимане. Но ведутся бои. Детали будут со временем», — сказал Череватый.

Оккупанты воруют легковые автомобили у гражданских и бегут из города

В социальных сетях разместили видео, как украинские военные «накрыли» колонну «беженцев» из Лимана. На видео — много уничтоженного транспорта и российских оккупантов, пытавшихся скрыться. По сообщениям самих захватчиков, колонна пыталась выбраться из котла легковыми автомобилями. Но что-то пошло не так.

Российские военкоры ноют о потере города, а пропагандисты обвиняют в поражении командования

В русских телеграмм-каналах военные журналисты, ссылаясь на свои источники, пишут, что они потеряли Лиман. оккупанты покинули город, а украинская армия закрепляет позиции. Шансов на возобновление контроля над городом россиянами почти нет.

«Срочно! ВСУ заходят и закрепляются в Червоном Лимане. Драматические новости из города. Неонацисты уже передвигаются по центральным улицам Красного Лимана. Проверяют документы и уже начинают ужасать местных. Информация подтверждается из нескольких источников. Лиман оставлен. Новые опорные точки нашей обороны теперь Сватово и Кременная», – говорится в одном из российских пабликов.

Между тем известный пропагандист Соловьев в поражении находившейся в Лимане российской группировки обвиняет командование ВС РФ.

«В Лиман входят украинские вооруженные силы. Теперь так должны звучать новости. И в Украине уже не 479 тысяч квадратных километров площадь, а несколько больше. А в России несколько меньше. Теперь каждая потеря – личная потеря главнокомандующего. Спрос за потери у него был высок. Теперь будет абсолютным», — жалуется кремлевский пропагандист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип