Украинская армия взяла Лиман под контроль: что происходит в городе 6 2.10.2022, 8:32

17,630

Бежавшая колонна российских войск была разбита.

Украинские военные освободили город Лиман в Донецкой области от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

«Вооруженные силы Украины, а именно 81-я отдельная аэромобильная бригада совместно с подразделением Национальной гвардии Украины батальоном Кульчицкого освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман в Донецкой области», - сказали украинские военные.

Украинские защитники сбросили российский флаг со здания городского совета Лимана и подняли государственный флаг Украины.

ТСН собрала все подробности о том, как происходило освобождение Лимана и что сейчас происходит на Лиманском направлении.

В ВСУ подтвердили освобождение пяти населенных пунктов вблизи Лимана

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что вблизи Лимана освобождены пять населенных пунктов, там продолжаются стабилизационные мероприятия. Речь идет о таких населенных пунктах, как Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки. По его словам, в настоящее время в украинском окружении находится «порядка 5-5,5 тысяч» оккупантов. Многие ВСУ уже ликвидировали, поэтому точная цифра пока неизвестна.

«Там действительно наши данные показывали, что российская группировка (в районе Лимана — ред.) насчитывала количество в районе 5-5,5 тысяч. Однако активные боевые действия «отминусовывали» их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться. То есть установление точного количества россиян пока требует анализа, чтобы назвать точную цифру", — сказал Череватый.

Украинская армия зашла в Лиман

В Сети сначала опубликовали видео с украинскими военными, которые устанавливают флаг на потолке в Лимане Донецкой области. Соответствующее видео распространяется в телеграмм-каналах. Как написал на своей странице политик и волонтер Юрий Мысягин, украинская армия уверенно продвигается в глубь города. Он опубликовал кадры, как бойцы бригады Национальной гвардии уходят в глубь города. На видео также видна уничтоженная российская техника.

Также в пабликах появились видео, на которых ВСУ уже передвигаются по городу. На кадрах видна уничтоженная техника россиян и самих оккупантов, которые бежали из Лимана и не успели.

Позже информацию о том, что украинские защитники уже в Лимане Донецкой области официально подтвердили. Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что за город идут бои с российской армией.

«Информация и то видео, которое вы видели со стелой — это правда. Мы уже в Лимане. Но ведутся бои. Детали будут со временем», — сказал Череватый.

Оккупанты воруют легковые автомобили у гражданских и бегут из города

В социальных сетях разместили видео, как украинские военные «накрыли» колонну «беженцев» из Лимана. На видео — много уничтоженного транспорта и российских оккупантов, пытавшихся скрыться. По сообщениям самих захватчиков, колонна пыталась выбраться из котла легковыми автомобилями. Но что-то пошло не так.

Российские военкоры ноют о потере города, а пропагандисты обвиняют в поражении командования

В русских телеграмм-каналах военные журналисты, ссылаясь на свои источники, пишут, что они потеряли Лиман. оккупанты покинули город, а украинская армия закрепляет позиции. Шансов на возобновление контроля над городом россиянами почти нет.

«Срочно! ВСУ заходят и закрепляются в Червоном Лимане. Драматические новости из города. Неонацисты уже передвигаются по центральным улицам Красного Лимана. Проверяют документы и уже начинают ужасать местных. Информация подтверждается из нескольких источников. Лиман оставлен. Новые опорные точки нашей обороны теперь Сватово и Кременная», – говорится в одном из российских пабликов.

Между тем известный пропагандист Соловьев в поражении находившейся в Лимане российской группировки обвиняет командование ВС РФ.

«В Лиман входят украинские вооруженные силы. Теперь так должны звучать новости. И в Украине уже не 479 тысяч квадратных километров площадь, а несколько больше. А в России несколько меньше. Теперь каждая потеря – личная потеря главнокомандующего. Спрос за потери у него был высок. Теперь будет абсолютным», — жалуется кремлевский пропагандист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».