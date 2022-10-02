ВСУ «пришли» к Пушилину в Лимане 8 2.10.2022, 9:24

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Украинские военные опубликовали кадры из освобожденного города.

Вооруженные силы Украины освободили Лиман в Донецкой области. Об этом свидетельствуют опубликованные украинскими военными видео из деоккупированного города.

В частности, украинские военные записали видеоролик возле городской администрации, где были сброшены флаги России и так называемой «ДНР». Теперь, спустя четыре месяца, там вновь развевается государственный флаг Украины.

«Дорогие украинцы! Сегодня Вооруженные силы Украины, а именно 81-я отдельная аэромобильная бригада совместно с подразделениями Национальной гвардии, батальном Кульчицкого освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман в Донецкой области», - заявили военные на видео, а также отметили, что российским оккупантам не будет жизни на украинской земле.

Кроме того, украинские военные записали видео возле так называемой «приемной» главаря «ДНР» Дениса Пушилина.

«На прием к Пушилину приехали. Город Лиман», - заявил с иронией украинский защитник.

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