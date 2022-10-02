Украинские войска гонят россиян на трех направлениях 3 2.10.2022, 8:57

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Опубликованы карты контрнаступления.

В период с 1 сентября по 1 октября 2022 года Вооруженные силы Украины сумели осуществить ряд контрнаступательных операций и освободить от российских оккупантов немалую часть территории своей страны.

Об этом сообщает «Апостроф».

В начале сентября украинские войска вернули контроль над населенными пунктами Балаклея, Изюм, Купянск и Волчанск Харьковской области, которые находились под оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения. Практически над всей линией российско-украинской границы между Белгородской и Харьковской областями был восстановлен контроль со стороны Украины.

Кроме этого, ВСУ удалось продвинуться в Херсонской области и выбить оккупантов с некоторых ранее занимаемых ими позиций.

На Донбассе Вооруженные силы Украины сумели освободить Белогоровку Луганской области, а также Святогорск и отрезать россиян в Лимане Донецкой области.

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