В давке на стадионе в Индонезии погибли 129 человек 2.10.2022, 10:03

Недовольные болельщики проигравшей команды вышли на поле после игры.

Футбольный матч в Индонезии, проходивший вечером 1 октября, закончился трагедией. Недовольные болельщики проигравшей команды вышли на поле после игры, а разочарование игрой переросло в беспорядки. В образовавшейся давке погибло минимум 129 человек, сообщает агентство Reuters.

Mau nangis melihat tragedi malam ini di kanjuruhan, kami yg tidak tau apa2 juga ikut jadi korban pedisnya gas air mata, saling berdesak2kan, semuanya panik.

apa kabar para balita & wanita yang ada didalam stadion?

Tidak kah kalian memikirkan itu?

🥲😔 @PSSI #aremania #persebaya pic.twitter.com/os7QjkL5HK — Akib (@AbdRakibFaisal) October 1, 2022

Инцидент произошел вечером субботы в провинции Восточная Ява. Когда матч закончился, болельщики проигравшей команды вышли на поле. Полиция попыталась сдержать людей, использовав слезоточивый газ, но это лишь усугубило ситуацию. На стадионе началась давка.

#Update: Just in - Other video footage of when a clash broke out after a football match between Arema and Persebaya in #Indonesia, after they were cornered by riot police, and got tear gassed to death, resulting in 127 people dead and 180 people injured of oxygen shortages. pic.twitter.com/ZZdr7RbgnM — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) October 1, 2022

«Это стало анархией. Они начали нападать на полицию, повреждали машины», — рассказал журналистам начальник полиции Восточной Явы Нико Афинта. По его словам, давка произошла, когда фанаты бежали к выходу.

В результате пострадали около 180 человек, еще 129 погибли. Позже глава одной из больниц, в которых принимали раненых, сообщил, что в числе погибших был пятилетний ребенок. Местные власти уже пообещали оказать финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших.

#Breaking: Just in - Reports of mass rioting going on at police vehicles, in #Indonesia, after they found out that riot police inside the stadium caused the death of 153 people. pic.twitter.com/vR8IYrMYxe — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) October 2, 2022

После субботней трагедии комиссия по правам человека Индонезии призвала проверить работу служб безопасности на местах. Так, ФИФА указывает в своих правилах безопасности, что стюарды или полиция не должны иметь при себе или использовать огнестрельное оружие или газ «для сдерживания толпы». Кроме того стало известно, что на стадионе, вмещающем не более 38 тыс. человек, в субботу присутствовало порядка 42 тыс. посетителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».