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В давке на стадионе в Индонезии погибли 129 человек

  • 2.10.2022, 10:03
В давке на стадионе в Индонезии погибли 129 человек

Недовольные болельщики проигравшей команды вышли на поле после игры.

Футбольный матч в Индонезии, проходивший вечером 1 октября, закончился трагедией. Недовольные болельщики проигравшей команды вышли на поле после игры, а разочарование игрой переросло в беспорядки. В образовавшейся давке погибло минимум 129 человек, сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел вечером субботы в провинции Восточная Ява. Когда матч закончился, болельщики проигравшей команды вышли на поле. Полиция попыталась сдержать людей, использовав слезоточивый газ, но это лишь усугубило ситуацию. На стадионе началась давка.

«Это стало анархией. Они начали нападать на полицию, повреждали машины», — рассказал журналистам начальник полиции Восточной Явы Нико Афинта. По его словам, давка произошла, когда фанаты бежали к выходу.

В результате пострадали около 180 человек, еще 129 погибли. Позже глава одной из больниц, в которых принимали раненых, сообщил, что в числе погибших был пятилетний ребенок. Местные власти уже пообещали оказать финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших.

После субботней трагедии комиссия по правам человека Индонезии призвала проверить работу служб безопасности на местах. Так, ФИФА указывает в своих правилах безопасности, что стюарды или полиция не должны иметь при себе или использовать огнестрельное оружие или газ «для сдерживания толпы». Кроме того стало известно, что на стадионе, вмещающем не более 38 тыс. человек, в субботу присутствовало порядка 42 тыс. посетителей.

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