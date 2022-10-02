Видеофакт: Украинские военные отработали защиту границы с Беларусью 6 2.10.2022, 11:25

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ВСУ провели учения «Северный ураган».

Вооруженные силы Украины в рамках учений «Северный ураган» отработали вместе с Нацгвардией и Госпогранслужбой защиту государственной границы Украины с Беларусью. Видео с учений опубликовал 1 октября в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

Учения прошли «в рамках подготовки к возможным угрозам со стороны Беларуси».

«Подразделения сил обороны Украины отрабатывают способы противодействия возможным сценариям развития событий, которые могут возникнуть, а также вопросы координации, управления и взаимодействия при выполнении общих задач», – объяснили в Генштабе ВСУ.

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