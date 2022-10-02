После Лимана ВСУ нанесли мощный удар по армии РФ на новом участке фронта 7 2.10.2022, 12:31

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Россияне отступают в районе Золотой Балки.

Российские военные пропагандисты и так называемые «военкоры» бьют тревогу о ситуации на фронте не только на Лиманском направлении, но и на юге, сообщает dialog.ua.

Один из крупнейших военных телеграм-каналов РФ «Два майора» пишет о тяжелой для россиян ситуации в Херсонской области, где по данным оккупантов ВСУ сегодня ночью начали новую волну наступления.

Согласно поступающей из российского лагеря информации Украина начала наступление при поддержке 150 единиц бронетехники, вынудив оккупационные силы РФ отступать.

Согласно поступающей от оккупантов информации украинские военные взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Балка.

«Подразделения ВС РФ понесли потери. Территория ранее контролируемая нашими передовыми частями на данном участке фронта занята противником», - пишут россияне.

Более того, проблема для Москвы усугубляется тем, что на отмеченном участке фронта у россиян отсутствует резервы. При этом новые подразделения украинской армии продолжают прибывать. Россияне опасаются, что под натиском ВСУ им придется вновь покинуть свои позиции, отступая еще дальше на юг.

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