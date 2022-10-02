Украинское командование рассказало, что последует за освобождением Лимана 2 2.10.2022, 12:56

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У ВСУ есть несколько стратегических целей.

В субботу, 1 октября, стало известно, что Вооруженные силы освободили Лиман в Донецкой области.

В оперативном отношении город важен. Кроме того, представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что есть несколько стратегических ценностей в освобождении Лимана.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Это (Лиман – Ред.) очередной районный центр, который взяли украинские войска. Это путь на украинский Донбасс – в Донецкую и Луганскую области, на Сватово и Северодонецк. Это также лучшие позиции для дальнейших действий (ВСУ – Ред.). Когда эти действия будут, спланируют наши штабы в зависимости от того, как произойдет перегруппировка войск, также будут учтены все изменения у противника», - рассказал Сергей Череватый.

По его словам, важен еще морально-психологический вопрос, потому что в условиях, «когда главный лидер агрессора объявляет об аннексии этих территорий, а часть этих территорий освобождается».

«Это большой подъем для нашего народа и войск, а также позор, унижение и подавление морального положения для войск агрессора», — подчеркнул Сергей Череватый.

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