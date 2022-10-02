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В Херсонской области оккупанты закапывают в траншеи бочки с неизвестным веществом

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  • 2.10.2022, 13:07
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В Херсонской области оккупанты закапывают в траншеи бочки с неизвестным веществом

Украинские военные объяснили, что это может быть.

В Херсонской области оккупанты закапывают в траншеи бочки с неизвестным веществом. Соответствующие фото и видео начали распространяться в Сети.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона объяснила, для чего войска РФ могут это делать.

По ее словам, у командования есть несколько версий, но они не для разглашения.

Гуменюк подчеркнула, что если распространение этих кадров в интересах оккупантов, то это пропагандистская задача, направленная на запугивание украинцев.

«Единственное, что можем сказать, никакой паники быть не может… Они (оккупанты — ред.) пробуют продолжать психологическое давление на местное население. Мы знаем все возможные угрозы и работаем с населением тех регионов, где это возможно, они все осведомлены и знают, как правильно действовать», — отметила она.

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