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Эксперт назвал условие, при котором украинская армия войдет в Россию и Беларусь

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  • 2.10.2022, 14:17
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Эксперт назвал условие, при котором украинская армия войдет в Россию и Беларусь

Конфликт может перейти в непрогнозируемую форму.

Если ВСУ не удастся добиться какой-то крупной победы на Донецком, Луганском, Запорожском и Херсонском направлениях до того момента, когда Россия полностью документально «оформит» аннексию регионов, может возникнуть риск ядерного удара Москвы по украинским городам. Армия Украины в таком случае начнет наступление на российскую территорию и Беларусь. Об этом заявил директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что украинским войскам нужно достичь серьезного продвижения на нескольких направлениях – Донецком, Луганском, Херсонском и Запорожском перед тем, как Москва объявит результаты так называемых «референдумов» и проведет их через Госдуму и Совет Федерации РФ.

Если этого не произойдет, появится риск ядерного удара по городам Украины, в результате которого могут пострадать люди.

«В подобной ситуации конфликт перейдет в непрогнозируемую форму. Если Путин, не дай Бог, нанесет ядерный удар по Харькову, Николаеву и Одессе, от этого пострадает гражданское население, а не армия», - сказал Соскин.

По его словам, при таком сценарии украинские войска пойдут в наступление на Россию и Беларусь. Все может привести к непредсказуемым последствиям.

«И ВСУ перейдут в наступление на территорию России. Они могут подорвать Воронежскую атомную станцию и Курскую атомную станцию. Далее – Смоленская станция. И тогда шиндец всем. Согласно сценарию, потом украинские войска пойдут в Беларусь, захватят атомную станцию и произойдет взрыв двух реакторов… Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Германия – все сойдут с ума», - подчеркнул Олег Соскин.

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