Прорыв фронта под Херсоном: появилась карта продвижения ВСУ
- 2.10.2022, 14:31
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Российские войска бежали в районе Осокоровки.
Подразделения Вооруженных сил Украины во время контрнаступления на Херсонском направлении оттеснили оккупантов в районе Осокоровки.
Об этом свидетельствует публикация руководителя военного отдела фонда «Вернись живым» Андрея Рымарука, которую он обнародовал в своем микроблоге Twitter.
В частности, он поделился фотографией, на которой изображен памятник арбузу. Эта экспозиция была установлена на перекрестке автодорог Т0403 и Т2207 на севере Херсонской области.
Ранее у памятника арбузу были расположены позиции российских войск, но публикация Андрея Рымарука свидетельствует о том, что ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении, во время которого оккупантов оттеснили в районе Осокоровки.
«Ничего особенного, просто арбуз наш. Привет режиссеру Роману Бондарчуку и лучшему звукорежиссеру Сергею Степанскому», - подписал фотографию в своем Twitter руководитель военного отдела фонда «Вернись живым», намекая на очередной успех ВСУ на Херсонском направлении.
Украинские СМИ также опубликовали карты прорыва фронта и продвижения ВСУ на Херсонском направлении.