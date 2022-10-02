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Прорыв фронта под Херсоном: появилась карта продвижения ВСУ

  • 2.10.2022, 14:31
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Прорыв фронта под Херсоном: появилась карта продвижения ВСУ

Российские войска бежали в районе Осокоровки.

Подразделения Вооруженных сил Украины во время контрнаступления на Херсонском направлении оттеснили оккупантов в районе Осокоровки.

Об этом свидетельствует публикация руководителя военного отдела фонда «Вернись живым» Андрея Рымарука, которую он обнародовал в своем микроблоге Twitter.

В частности, он поделился фотографией, на которой изображен памятник арбузу. Эта экспозиция была установлена на перекрестке автодорог Т0403 и Т2207 на севере Херсонской области.

Ранее у памятника арбузу были расположены позиции российских войск, но публикация Андрея Рымарука свидетельствует о том, что ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении, во время которого оккупантов оттеснили в районе Осокоровки.

«Ничего особенного, просто арбуз наш. Привет режиссеру Роману Бондарчуку и лучшему звукорежиссеру Сергею Степанскому», - подписал фотографию в своем Twitter руководитель военного отдела фонда «Вернись живым», намекая на очередной успех ВСУ на Херсонском направлении.

Украинские СМИ также опубликовали карты прорыва фронта и продвижения ВСУ на Херсонском направлении.

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