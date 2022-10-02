Ирина Прыгова развешивала на улицах Бреста бело-красно-белые флаги и писала мелом «Нет войне» 2.10.2022, 14:58

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Политзаключенная уже четыре месяца не выходит на связь.

Политзаключенная из Бреста Ирина Прыгова четыре месяца не выходит на связь, сообщает «Салiдарнасць» со ссылкой на правозащитников.

За это время от женщины не пришло ни одного письма. Направленная ей корреспонденция также возвращается адресату. Последнее известное место, где содержалась Прыгова, — Брестский следственный изолятор № 7.

Ирина Прыгова была задержана 10 марта 2022 года. Женщину обвинили в том, что она развешивала на улицах Бреста бело-красно-белые ленточки и флаги, а также наносила карандашом и мелом следующие надписи: «Нет войне», «Путин — убийца» и др. 16 августа суд приговорил ее к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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