Украинские спецназовцы уничтожили склад боеприпасов россиян 1 2.10.2022, 16:22

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архивное фото

В этом им помог беспилотник.

В воскресенье, 2 октября, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили склад боеприпасов оккупантов при помощи беспилотника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое обнародовала Нацгвардия Украины.

- Украинские спецназовцы с самого утра уже уничтожили небольшой склад боеприпасов, который обустроили орки в лесополосе, - отмечают в Нацгвардии.

Украинские военные при помощи дрона наблюдали за подвозом и разгрузкой боеприпасов и, выждав нужный момент, сбросили осколочную гранату.

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