закрыть
2 октября 2022, воскресенье, 18:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские морпехи уничтожили две пушки «Гиацинт-С» и танк оккупантов

  • 2.10.2022, 17:57
  • 1,140
Украинские морпехи уничтожили две пушки «Гиацинт-С» и танк оккупантов

Украинский народ 221-й день продолжает сражаться с российскими оккупантами.

Подразделения командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ уничтожили российский танк и две самоходные пушки «Гиацинт-С» 1 октября, сообщает ВМС ВСУ.

- Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего украинские воины уничтожили танк и 2 самоходные пушки «Гиацинт-С». Окончательные потери врага уточняются, - говорится в сообщении.

Кроме этого, военные сообщили об уничтожении 10 российских оккупантов и подбитии вражеского БМП-2.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина