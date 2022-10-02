Украинские морпехи уничтожили две пушки «Гиацинт-С» и танк оккупантов 2.10.2022, 17:57

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Украинский народ 221-й день продолжает сражаться с российскими оккупантами.

Подразделения командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ уничтожили российский танк и две самоходные пушки «Гиацинт-С» 1 октября, сообщает ВМС ВСУ.

- Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего украинские воины уничтожили танк и 2 самоходные пушки «Гиацинт-С». Окончательные потери врага уточняются, - говорится в сообщении.

Кроме этого, военные сообщили об уничтожении 10 российских оккупантов и подбитии вражеского БМП-2.

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