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Итальянские ученые построили первый в Европе «водородный» дом

  • 2.10.2022, 18:23
Итальянские ученые построили первый в Европе «водородный» дом

Отопление и электроника в доме работают на водородных топливных элементах.

Исследователи из Университета Саннио (Италия) построили первый в Европе дом, отопление и электроника в котором работают на водородных топливных элементах. Они вырабатывают электричество и тепло, необходимые для полного удовлетворения потребностей здания, пишет euro-pulse.ru.

Кроме того, здание оборудовано солнечными батареями и геотермальными источниками энергии. Таким образом, этот дом производит не больше парниковых газов, чем окружающая природа (например, деревья) способна поглотить.

В «водородном» доме будут жить студенты, а ученые, в свою очередь, проведут оценку перспектив такого жилья для более масштабного строительства.

В последние годы Европе и начали активно использовать водород и в транспортной сфере. Например, в Германии открылась первая железнодорожная линия с водородными поездами.

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