ВСУ уничтожили новейший самолет Су-34 элитной авиадивизии РФ

ВСУ уничтожили новейший самолет Су-34 элитной авиадивизии РФ8
- 2.10.2022, 18:49
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Бомбардировщик сбили в районе Лимана.
В районе Лимана Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский бомбардировщик Су-34.
Его регистрационный номер RF 81852, бортовой 09 красный. Фото обломков военной машины РФ опубликовал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Он уточнил, что самолет входил в состав 2-го смешанного авиаполка 21-й авиадивизии, который расположен на аэродроме Шагол в Челябинской области.
РосСМИ ранее писали, что Су-34 были новыми самолетами на авиабазе Шагол.
Кроме того, как писали российские пропагандисты, 21-я авиадивизия стала самым мощным авиасоединением, развернутым в РФ.