закрыть
2 октября 2022, воскресенье, 20:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили новейший самолет Су-34 элитной авиадивизии РФ

8
  • 2.10.2022, 18:49
  • 16,348
ВСУ уничтожили новейший самолет Су-34 элитной авиадивизии РФ

Бомбардировщик сбили в районе Лимана.

В районе Лимана Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский бомбардировщик Су-34.

Его регистрационный номер RF 81852, бортовой 09 красный. Фото обломков военной машины РФ опубликовал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Он уточнил, что самолет входил в состав 2-го смешанного авиаполка 21-й авиадивизии, который расположен на аэродроме Шагол в Челябинской области.

РосСМИ ранее писали, что Су-34 были новыми самолетами на авиабазе Шагол.

Кроме того, как писали российские пропагандисты, 21-я авиадивизия стала самым мощным авиасоединением, развернутым в РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина