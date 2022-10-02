ВСУ уничтожили новейший самолет Су-34 элитной авиадивизии РФ 8 2.10.2022, 18:49

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Бомбардировщик сбили в районе Лимана.

В районе Лимана Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский бомбардировщик Су-34.

Его регистрационный номер RF 81852, бортовой 09 красный. Фото обломков военной машины РФ опубликовал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Он уточнил, что самолет входил в состав 2-го смешанного авиаполка 21-й авиадивизии, который расположен на аэродроме Шагол в Челябинской области.

РосСМИ ранее писали, что Су-34 были новыми самолетами на авиабазе Шагол.

Кроме того, как писали российские пропагандисты, 21-я авиадивизия стала самым мощным авиасоединением, развернутым в РФ.

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