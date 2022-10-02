Армия Украины за сутки поразила пять российских командных пунктов 4 2.10.2022, 19:35

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Ликвидированы три склада с боеприпасами.

Украинские войска поразили пять командных пунктов российских оккупантов, три их склада с боеприпасами и 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины насчет итогов оперативной информации по состоянию на 18:00.

Отмечается, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара.

- Подтверждено поражение двух мест скопления вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь иранских ударных беспилотных летательных аппаратов «Shahed», – говорится в сообщении.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили пять командных пунктов, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более 15 других важных объектов оккупантов.

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