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Генштаб ВСУ: На отдельных направлениях россияне массово сдаются в плен и бросают позиции

  • 2.10.2022, 19:54
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Генштаб ВСУ: На отдельных направлениях россияне массово сдаются в плен и бросают позиции

Успехи ВСУ влияют на моральное состояние российских солдат.

Из-за снижения уровня морально-психологического состояния на отдельных направлениях зафиксированы многочисленные случаи, когда российские оккупанты сдаются плен и покидают свои позиции. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по итогам оперативной информации по состоянию на 18:00.

- Благодаря успехам Сил обороны Украины, на отдельных направлениях отмечено снижение уровня морально-психологического состояния вражеского личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставление своих позиций, - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавили, что перед освобождением населенного пункта Лиман отдельные подразделения противника пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий.

- Так, 30 сентября в районе населенного пункта Счастье была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск, - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что также негативно влияют на российских военнослужащих задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в так называемой «специальной военной операции».

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