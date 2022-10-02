Контрнаступление ВСУ на юге: стало известно о ситуации на фронте и новых потерях РФ 2 2.10.2022, 20:32

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На юге Украины вдоль всей линии фронта продолжаются активные боевые действия.

На юге Украины вдоль всей линии фронта продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщил спикер украинского оперативного командовании «Юг» Владислав Назаров.

- Продолжаются активные боевые действия вдоль всей линии фронта. Украинскими Силами обороны продолжается осуществление огневого поражения позиций, сил и средств противника, предотвращение введения в бой его резервов. В частности продолжается огневой контроль мостов и переправ, поражение логистических центров и пунктов базирования вражеских подразделений, - сказал он.

Назаров отметил, что враг сосредотачивает основные усилия на удержании захваченных территорий, нанесении потерь Силам обороны Украины и сдерживании наступательных действий ВСУ.

При этом враг активно использует дроны-камикадзе и беспилотные летальные аппараты-разведчики с целью сбора данных обстановки, нанесения поражения и психологического давления.

По словам Назарова, ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга в течение ночи выполнено более полутора сотен огневых задач по районам сосредоточения живой силы и вооружению врага, по вражеским позициям вдоль линии соприкосновения войск и по складам боеприпасов в Херсонском районе.

По подтвержденным данным, ликвидировано 38 российских военных РФ. Потери техники доразведываются.

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