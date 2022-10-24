Ученые подсчитали количество мыслей в голове человека за день
- 24.10.2022, 20:24
Исследователи опирались на карту мозговой активности.
Ученые Королевского университета Канады придумали способ, при помощи которого можно определить, сколько мыслей появляется у человека в голове ежедневно.
В своей работе исследователи опирались на карту мозговой активности. При визуализации активности нейронов специалистам удалось отделить одну мысль от другой.
Выяснилось, что во время размышлений мозг разделяет разные темы на паттерны-шаблоны, у которых можно определить начало и конец. Оказалось, что в среднем у человека в голове возникает около 6 200 разных мыслей в сутки.
Теперь нейробиологи собираются проанализировать связь количества мыслей с возрастом человека. Кроме того, они планируют отследить концентрацию внимания и выяснить, как влияют на мышление психические отклонения.