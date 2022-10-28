Евродепутат: Для ЕС и НАТО важно признать полк Кастуся Калиновского 1 28.10.2022, 9:43

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Белорусские добровольцы должны быть включены в программу поддержки Украины.

Почему Европа должна поддержать полк Кастуся Калиновского? Может ли Россия использовать БелАЭС в своих преступных целях? Понесет ли Лукашенко ответственность за преступления в Украине? Об этом сайт Charter97.org поговорил с евродепутатом от Литвы, постоянным докладчиком Европарламента по Беларуси Пятрасом Ауштрявичюсом.

— В своем недавнем выступлении в Европарламенте вы упомянули о необходимости поддержки полка Калиновского. Почему это важно?

— Считаю их борцами за свободу, которые присоединились к украинским военным, чтобы отразить агрессивную атаку России. Они делают это в знак солидарности и поддержки Украины. Вижу в них патриотов, которые в будущем вернутся в Беларусь, чтобы защитить суверенитет и демократию.

Уверен, что они нуждаются в еще большей поддержке, чем та, которую им оказывают. Я ценю то, что делает украинская сторона. Но с западной стороны не должно быть разницы, кого мы поддерживаем, обучаем и вооружаем: украинцев или белорусов, воюющих в Украине в настоящее время.

Уверен, что несмотря на национальные различия, необходимо предоставить обучение, снаряжение и вооружение в максимально возможном количестве, потому что они представляют для меня единую силу, борющуюся за свободу и лучшее будущее.

— Должна ли быть программа поддержки ЕС специально для белорусских бойцов в Украине?

— В ЕС, НАТО, у партнеров НАТО — я бы расширил этот список. Полагаю, это так важно, чтобы мы на Западе признали тех белорусских добровольцев, которые нуждаются в нашей поддержке и политическом признании. Если мы признаем их теми, кем они есть — добровольцами и борцами за свободу — они должны быть включены в нашу программу поддержки Украины.

В рамках этих программ мы можем оказать добровольцам помощь, обучение и другую поддержку, но сначала должно быть очень четкое политическое осознание: с кем мы имеем дело, кого имеем в качестве партнеров, кто они, каковы задачи этих людей. Для меня это признание дела борьбы за свободу соседей.

Но придет время, когда бойцы полка Калиновского станут теми, кто будет бороться за независимость Беларуси.

— Украинский депутат Богдан Яременко предложил идею создания в Литве белорусской воинской части (взвода или роты), чтобы белорусские патриоты проходили систематическую военную подготовку. Можно ли было бы развивать эту идею дальше или еще пока не пришло то время обсуждать такие вещи с практической точки зрения?

— Думаю, мы должны очень четко понимать одно: на данный момент, из-за существующих договоренностей, юридических соглашений, признания границ и государств, мы можем сделать это для белорусов в том случае, если они являются частью боевых вооруженных сил в Украине. В этих рамках я бы охотно поддержал то, чтобы Литва, Польша, Чехия и, надеюсь, Германия могли бы обучать те силы, которые сражаются в Украине и среди них — белорусов, но они должны быть частью сил, сражающихся в Украине. В противном случае — это выглядело бы как подготовка кого-то, кого можно было бы использовать против третьего государства в какой-то враждебной форме. После того, как будет ясность в отношении целей и действующих лиц, у нас будут все возможности — необходимы очень четкое политическое соглашение, признание и поддержка.

— Что означает вхождение в Беларусь тысяч российских солдат? Должны ли мы готовиться к потенциальному распространению войны на территорию Беларусь?

— Думаю, это очень серьезно. Воспринимаю это как шаг вперед в эскалации и нарастании напряженности. Безусловно, это очень четко просчитанное решение российской стороны.

Никто не знает точные цифры, потому что мы им не доверяем. Но создание этого объединенного воинского формирования – это не просто шаг, при котором белорусские вооруженные силы непосредственно подчиняются российскому командованию (которое всегда будет иметь решающее слово, а белорусам придется выполнять приказы, что является определенным риском). Это демонстрация того, что Беларусь является своего рода, извините, младшей сестрой или младшим братом в этом, так сказать, «союзном государстве». Это один из элементов поглощения остатков белорусского суверенитета и структурно-правовое встраивание в состав России. Если началось с военных, то кто может быть следующим: пограничники, таможня, чиновники?

Я рассматриваю это в свете нынешней военной эскалации как угрозу для нас в региональном плане. Поскольку они используют мигрантов как оружие сейчас, кто может предсказать, кто станет теми, кто будет завозить этих мигрантов? Возможно, это будет совместная белорусско-российская группа. Так что я отношусь к этому очень серьезно, к этому следует относиться серьезно во всем регионе, потому что это плохой знак для стабильности.

— Вооруженные силы России способны на самые бесчеловечные зверства, что они неоднократно доказывали. Стоит ли беспокоиться о безопасности Островецкой АЭС, пока российские войска находятся в Беларуси?

— Я думаю, что Островецкая АЭС была и остается постоянной угрозой для достаточно крупного региона. Она была спроектирована и построена с учетом, вероятно, многих аспектов оказания влияния, оказания определенных воздействий и, вероятно, создания постоянной угрозы для соседей на всякий случай.

Сама по себе постройка небезопасна, что доказано многими специалистами. Если очень важные международные технические конвенции не стали стандартом при строительстве атомной электростанции, то можете себе представить, как происходит процесс обслуживания и эксплуатации: никто не знает, мы оставлены в полном неведении.

Но в случае какой-либо аварии, которая может быть связана, скажем, со взрывом ракеты, я думаю, это будет очень черный день для большого региона.

— Когда вы слышите, как россияне говорят о грязной бомбе или диверсии на АЭС в Украине, не вызывает ли это дополнительного беспокойства по поводу Островецкой АЭС?

— Определенно. Если такой большой ядерный объект отдается в руки нерациональных хозяев, ежедневно повторяющих угрозы соседям, то я отношусь к этому очень серьезно. Те опасения, о которых мы неоднократно заявляли на протяжении многих лет, в этой ситуации военной эскалации звучат как реальный сценарий, который мы должны оценивать очень серьезно. Каждый аспект этого является нависшей над нами угрозой из-за структуры этого объекта, а также поведения тех, кто управляют этим объектом.

— Рассуждая теоретически, должен ли быть план действий Литвы совместно с другими западными партнерами на случай саботажа на Островецкой АЭС?

— Абсолютно. Эта авария может привести к катастрофической ситуации. Радиоактивное загрязнение оказывает длительное и огромное влияние на близлежащие территории. Поэтому я уверен, что в таком случае мы должны призвать к активации определенной статьи НАТО, а также ЕС. Думаю, мы должны рассматривать это как нападение на нашу страну с использованием оружия массового поражения.

Это большой риск, который, вероятно, был неправильно понят многими европейскими политиками и рассматривался как мирная энергия.

— Вы были одним из немногих на Западе, кто был против Островецкой АЭС с самого начала.

Заглядывая в будущее, однажды настанет тот день, когда Путину придется ответить за геноцид украинского народа. Должен ли Лукашенко также нести ответственность за то, что происходит в Украине?

— Думаю, мы всегда найдем для него дополнительную именную табуретку рядом с его хозяином за то, что он делает сейчас: позволяет и помогает этому акту агрессии. Это не пустые заявления с нашей стороны. Мы это видим. Эта информация сохраняется.

Если Лукашенко видит себя хозяином государства, народа и территории, то кто несет ответственность? Самая высокая ответственность лежит на нем. Конечно, это произошло из-за проникновения российских войск и этой оккупации, но он никогда не поднимал тревогу. Лукашенко никогда не говорил: «Мне нужна ваша помощь. Я подвергся нападению, оккупации. Пожалуйста, помогите мне найти выход из ситуации». Я никогда не слышал такого звона в колокола, что в Европе нормально: в ситуации опасности просят о поддержке. Выглядит так, что он получает от этого пользу и он часть этой игры.

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