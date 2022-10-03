Украинская армия отвоевала еще один населенный пункт в Донецкой области
- 3.10.2022, 7:34
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Контрнаступление на востоке идет успешно.
Украинские защитники деоккупировали село Торское в Донецкой области, пишет unian.net.
Оно находится в 22 километрах от Кременной в Луганской области. Об этом сообщил спикера Восточной группировки ВСУ Сергей Череватов в эфире телемарафона.
«Наши подразделения уже взяли село Торское по дороге до Кременной», - сказал он.
Череватый добавил, что украинские военные обстреливают из артиллерии подразделения оккупационных войск, которые пытаются закрепиться в Кременной.