Украинская армия отвоевала еще один населенный пункт в Донецкой области 3.10.2022, 7:34

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Контрнаступление на востоке идет успешно.

Украинские защитники деоккупировали село Торское в Донецкой области, пишет unian.net.

Оно находится в 22 километрах от Кременной в Луганской области. Об этом сообщил спикера Восточной группировки ВСУ Сергей Череватов в эфире телемарафона.

«Наши подразделения уже взяли село Торское по дороге до Кременной», - сказал он.

Череватый добавил, что украинские военные обстреливают из артиллерии подразделения оккупационных войск, которые пытаются закрепиться в Кременной.

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