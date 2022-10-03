ГУР Украины: Российские войска могут стать угрозой и для Беларуси 10 3.10.2022, 8:12

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Мобилизованных в ближайшее время разместят на территории нашей страны.

Россия размещает на территории Беларуси 20 тысяч мобилизованных, что представляет угрозу как Украине, так и суверенитету самой страны. Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в программе «Аргументы».

Юсов отметил, что по-прежнему Путин будет пытаться втянуть Лукашенко в непосредственные бои против Украины.

«Задача, которую ставит перед собой путинский режим, – втянуть полноценно Беларусь в войну для участия в наземной операции. Видим, что давление усиливается, и 20 тысяч «чмобиков» готовятся к размещению на территории Беларуси», – сказал представитель разведки.

И это угроза не только Украине, добавил Юсов.

«Это увеличение оккупационного корпуса на территории независимого государства (пусть и с внутренним режимом). Это давление и для самого Лукашенко: это штык, который может быть за него и против него. Это, естественно, серьезная сила», – объяснил Юсов.

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