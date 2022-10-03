закрыть
3 октября 2022, понедельник, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ГУР Украины: Российские войска могут стать угрозой и для Беларуси

10
  • 3.10.2022, 8:12
  • 9,384
ГУР Украины: Российские войска могут стать угрозой и для Беларуси

Мобилизованных в ближайшее время разместят на территории нашей страны.

Россия размещает на территории Беларуси 20 тысяч мобилизованных, что представляет угрозу как Украине, так и суверенитету самой страны. Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в программе «Аргументы».

Юсов отметил, что по-прежнему Путин будет пытаться втянуть Лукашенко в непосредственные бои против Украины.

«Задача, которую ставит перед собой путинский режим, – втянуть полноценно Беларусь в войну для участия в наземной операции. Видим, что давление усиливается, и 20 тысяч «чмобиков» готовятся к размещению на территории Беларуси», – сказал представитель разведки.

И это угроза не только Украине, добавил Юсов.

«Это увеличение оккупационного корпуса на территории независимого государства (пусть и с внутренним режимом). Это давление и для самого Лукашенко: это штык, который может быть за него и против него. Это, естественно, серьезная сила», – объяснил Юсов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина