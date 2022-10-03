закрыть
3 октября 2022, понедельник, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, куда сбежали выжившие в Лимане оккупанты

2
  • 3.10.2022, 10:55
  • 9,036
Стало известно, куда сбежали выжившие в Лимане оккупанты

Многие из них тяжело ранены.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что уцелевшие во время деоккупации Лимана оккупанты сбежали во временно оккупированное Счастье Луганской области.

«Каждый день поступают раненые россияне в медицинские учреждения Старобельска. Вблизи одной из больниц даже устроили блокпост. Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло – им удалось бежать подальше, в Счастье. 30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск», - отметил Гайдай в Telegram.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина