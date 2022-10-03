Стало известно, куда сбежали выжившие в Лимане оккупанты 2 3.10.2022, 10:55

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Многие из них тяжело ранены.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что уцелевшие во время деоккупации Лимана оккупанты сбежали во временно оккупированное Счастье Луганской области.

«Каждый день поступают раненые россияне в медицинские учреждения Старобельска. Вблизи одной из больниц даже устроили блокпост. Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло – им удалось бежать подальше, в Счастье. 30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск», - отметил Гайдай в Telegram.

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