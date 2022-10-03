закрыть
3 октября 2022, понедельник, 12:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси продолжается исход IT

1
  • 3.10.2022, 11:23
  • 2,334
В Беларуси продолжается исход IT

Отток «айтишников» за восемь месяцев составил почти 12 тысяч.

В августе продолжился отток работников по виду деятельности «информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания».

В августе на работу было принято 1045 человек, а уволено — 2661. Месячное количество увольнений по этому виду деятельности сокращается, а количество принятых на работу растет, но баланс все равно пока складывается в пользу увольнений. Их было на 1616 больше. Всего по этому виду деятельности за восемь месяцев количество увольнений превысило число трудоустройства на 11 940. Было принято на работу только 9594 человека, а уволено — 21 534.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина