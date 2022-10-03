В Беларуси продолжается исход IT 1 3.10.2022, 11:23

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Отток «айтишников» за восемь месяцев составил почти 12 тысяч.

В августе продолжился отток работников по виду деятельности «информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания».

В августе на работу было принято 1045 человек, а уволено — 2661. Месячное количество увольнений по этому виду деятельности сокращается, а количество принятых на работу растет, но баланс все равно пока складывается в пользу увольнений. Их было на 1616 больше. Всего по этому виду деятельности за восемь месяцев количество увольнений превысило число трудоустройства на 11 940. Было принято на работу только 9594 человека, а уволено — 21 534.

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