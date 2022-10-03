ВСУ выследили и уничтожили российский танк
- 3.10.2022, 11:28
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Операторы БПЛА нашли цель среди деревьев и метко сбросили на нее две мощные бомбы.
Бойцы Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны вместе с коллегами из других подразделений Вооруженных сил Украины уничтожили с помощью беспилотного летательного аппарата танк «Т-72» российских оккупантов.
Представленное теробороной видео снято беспилотным летательным аппаратом, операторы которого нашли цель среди деревьев и метко сбросили на нее две достаточно мощные бомбы, после чего танк сильно запылал.