ВСУ ликвидировали бурята, который руководил спецназом «ДНР» 1 3.10.2022, 14:03

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Виталий Сукуев

Сукуев еще в 2016 году под прикрытием командовал подразделением на Донбассе.

Украинские военные ликвидировали на фронте полковника Виталия Сукуева из Бурятии, командовавшего 108-м десантно-штурмовым полком российской армии.

Об этом сообщил в Telegram известный блогер и офицер украинской армии Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Известно, что ликвидированный командир полка Сукуев еще в 2016 году под прикрытием командовал подразделением на Донбассе. Тогда украинская разведка сообщала, что он был командиром 1-го отдельного батальона специального назначения (г. Донецк) 1АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ.

До того, как он приехал воевать против Украины, Сукуев командовал отдельными разведывательным батальоном 33 отдельной мотострелковой бригады в городе Майкоп (столица Республики Адыгея в России).

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