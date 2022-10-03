СМИ: Россияне объявили эвакуацию из Лисичанска

СМИ: Россияне объявили эвакуацию из Лисичанска11
- 3.10.2022, 14:43
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Коллаборантов с собой не берут.
В быстрое продвижение ВСУ верят не только украинцы, но и российские оккупанты. Именно поэтому они решили объявить эвакуацию из Лисичанска.
Правда, эвакуируют оккупанты не всех. Только тех, кого предварительно внесли в список. Такую информацию журналистам «24 канала» сообщили источники в спецслужбах.
Местных коллаборантов в этих списках нет. Их не то что в Россию не берут, а даже не выпускают из города. Поэтому предателям остается ждать Вооруженные Силы Украины и украинское правосудие.
Заметим, что оккупанты бегут из Лисичанска, ведь ВСУ уже очень близко к городу. Вскоре населенный пункт снова может стать украинским.