Богатейшие россияне с начала года потеряли почти $100 миллиардов 5 3.10.2022, 21:07

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Более трети потерь пришлось на последний месяц.

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2022 года уменьшилось на 94 миллиарда долларов. Такие данные приводят российские СМИ, изучившие изменения в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, который отслеживает состояние 500 богатейших людей мира. Месяц назад эти потери оценивались лишь в 54 миллиарда, пишет «Медуза».

Больше всех в абсолютных цифрах потеряли Алексей Мордашов (потерял 9,8 миллиарда; сейчас состояние оценивается в 19,1 миллиарда), Геннадий Тимченко (минус 9,7 миллиарда; сейчас — 12,8 миллиарда) и Владимир Лисин (минус 9,1 миллиард; сейчас — 18,9 миллиарда). В процентном соотношении лидером по потерям оказался Виктор Вексельберг — его состояние уменьшилось более чем на 60% до 11,2 миллиарда.

Роман Абрамович, которого часто упоминают как посредника в переговорах между Россией и Украиной, потерял почти половину состояния — оно уменьшилось на 8,3 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 9,7 миллиарда.

По состоянию на данный момент в рейтинг Bloomberg Billionaires Index входят 27 россиян.

После вторжения России в Украину многие крупные бизнесмены, которые, по мнению Запада, имеют связи с Кремлем, попали под санкции. Их активы в США, Великобритании и Евросоюзе оказались заморожены.

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