Украинские десантники показали трофейный российский «Тайфун-К» 1 3.10.2022, 21:48

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Стоимость бронеавтомобиля без оборудования стартует от $2 миллионов.

Украинские военные на одном из направлений ведения боевых действий захватили КамАЗ-63968 или «Тайфун-К» – универсальный бронеавтомобиль оккупантов повышенной защищенности на оригинальном шасси. О захвате вражеской техники сообщил СтратКом ВСУ.

- Десантники 80-й ОДШБр затрофеили КамАЗ-63968 «Тайфун»! Стоимость без оборудования стартует от $2 млн., — говорится в сообщении.

Этот КамАЗ считается гордостью российского оборонно-промышленного комплекса. Он относится к классу MRAP с противоминной защитой от подрыва 8 кг в тротиловом эквиваленте.

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