Россияне выносят наличные из банков со скоростью 2,6 миллиарда рублей в час 3.10.2022, 22:10

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Бегущие от войны и мобилизации россияне опустошают счета в банках.

Бегущие от войны и мобилизации россияне продолжают опустошать счета в банках, снимая наличные через кассы и банкоматы с рекордной скоростью с первых дней войны, пишет Finanz.

В пятницу, 30 сентября, когда президент РФ Путин объявлял об аннексии оккупированных территорий Украины и обвинял западные страны в «сатанизме», объем наличных в обращении (вне ЦБ) увеличился еще на 144,8 млрд рублей, следует из оперативной статистики регулятора.

За прошедшую неделю банки заказали в ЦБ «кэша» на 362,7 млрд рублей, а за 10 дней, прошедших с начала мобилизации, - 623,2 млрд рублей.

Спрос на наличные у клиентов банков оказался близким к рекордному в истории: средний отток достиг 62 млрд рублей в день, или 2,6 миллиарда рублей в час.

Больше люди снимали лишь в первые дни войны: 25 февраля объем «кэша» в обращении подскакивал на 1,414 триллиона рублей, а к 5 марта накопленным итогом отток достиг 2,9 триллиона рублей, прежде чем ЦБ остановил «набег на банки» резким повышением ключевой ставки.

Депозиты под 20% годовых на короткие сроки помогли вернуть деньги в банки в марте, но теперь ставка центробанка ниже, чем до начала войны, а крупнейшие кредитные организации предлагают вклады в среднем под 6,74% годовых.

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