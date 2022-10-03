МИД Литвы: Белорусам с «шенгеном» тоже могут ограничить въезд в страну «в случае новых событий» 3.10.2022, 23:21

Пока ограничения на въезд касаются только россиян.

После введения ограничений на въезд в Литву для россиян аналогичная мера «в случае новых событий» может ожидать и белорусов. Об этом 3 октября заявил замминистра литовского МИД Мантас Адоменас, пишет Delfi.

— Сейчас мы придерживаемся соглашения между странами региона, то есть Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, в котором говорится только о гражданах Российской Федерации, — объяснил Адоменас.

Однако он добавил, что «в случае новых событий, особенно в Беларуси», будет обсуждаться и возможность ужесточения въезда для белорусских граждан. При этом политик не объяснил, какие события имеются в виду.

Напомним, 12 сентября был отменен упрощенный визовый режим между Россией и ЕС, а с 19 сентября свои границы для граждан РФ закрыли Польша и страны Балтии, в том числе Литва. При этом исключение делается для владельцев гуманитарных виз, членов семей, дипломатов, дальнобойщиков и так далее.

Что касается Беларуси, то, наша страна была исключена из документов ЕС об отмене упрощенного визового режима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».