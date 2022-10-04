Украинские спецназовцы ликвидировали элитное подразделение РФ в Донецкой области 4.10.2022, 1:06

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Бойцы сбросили на оккупантов несколько гранат с дрона.

В Донецкой области было уничтожено очередное российское подразделение. К этому приложили руки бойцы Национальной гвардии Украины. Видео методического уничтожения россиян нацгвардейцы выложили в Сети.

На кадрах запечатлены как спецназовцы НГУ уничтожают российских оккупантов. Бойцы сначала обстреляли колонну из 5 танков, уничтожив несколько из них вместе с экипажами. Далее нацгвардейцы переключились на ликвидацию врага, засевшего в окопах.

С дрона на позиции оккупантов было сброшено несколько гранат. Уничтожен личный состав и блиндажи.

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