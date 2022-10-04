Украинские спецназовцы ликвидировали элитное подразделение РФ в Донецкой области
- 4.10.2022, 1:06
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Бойцы сбросили на оккупантов несколько гранат с дрона.
В Донецкой области было уничтожено очередное российское подразделение. К этому приложили руки бойцы Национальной гвардии Украины. Видео методического уничтожения россиян нацгвардейцы выложили в Сети.
На кадрах запечатлены как спецназовцы НГУ уничтожают российских оккупантов. Бойцы сначала обстреляли колонну из 5 танков, уничтожив несколько из них вместе с экипажами. Далее нацгвардейцы переключились на ликвидацию врага, засевшего в окопах.
С дрона на позиции оккупантов было сброшено несколько гранат. Уничтожен личный состав и блиндажи.
Спецпризначенці #Нацгвардії знищили елітний підрозділ рф на Донеччині.— НГУ (@ng_ukraine) October 3, 2022
Повне відео тут: https://t.co/TZ5mfpZPlQ pic.twitter.com/GB7GfFysCC