Украинские бойцы разгромили танковую роту РФ во время движения по понтонным мостам под Херсоном

Украинские бойцы разгромили танковую роту РФ во время движения по понтонным мостам под Херсоном3
- 4.10.2022, 7:34
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Оккупантов разбили в районе Дариевки.
ВСУ нанесли удары по двум понтонным мостам в районе Дариевки Херсонской области во время передвижения российской танковой роты.
Об этом сообщил советник офиса президента Украины Алексея Арестовича во время разговора на канале «Фейгин Live» 3 октября.
«Сегодня в районе Дариевки «влупили» два моста понтонных. Там именно танковая рота переправлялась, и вот у нее все полетело», — сказал он.