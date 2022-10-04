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Украинские бойцы разгромили танковую роту РФ во время движения по понтонным мостам под Херсоном

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  • 4.10.2022, 7:34
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Украинские бойцы разгромили танковую роту РФ во время движения по понтонным мостам под Херсоном

Оккупантов разбили в районе Дариевки.

ВСУ нанесли удары по двум понтонным мостам в районе Дариевки Херсонской области во время передвижения российской танковой роты.

Об этом сообщил советник офиса президента Украины Алексея Арестовича во время разговора на канале «Фейгин Live» 3 октября.

«Сегодня в районе Дариевки «влупили» два моста понтонных. Там именно танковая рота переправлялась, и вот у нее все полетело», — сказал он.

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