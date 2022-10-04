В Германии спасли белорусского дальнобойщика 4.10.2022, 9:21

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Он поранился, когда лез через забор.

Двадцатидевятилетний дальнобойщик из Беларуси попал в странную историю в немецком городе Вёрт-на-Рейне. Он получил ранения, когда перелезал через забор парковки, сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 октября, около шести вечера. Диспетчер службы спасения сообщил в полицию о раненом мужчине с сильным кровотечением в районе моста через Рейн. На место выехал патруль и скорая помощь. Прибыв, они обнаружили водителя грузовика из Беларуси.

Выяснилось, что белорус законно припарковал фуру на стоянке поблизости, а затем обнаружил, что она закрыта на праздники. Ему следовало оставаться на территории, но он решил выбраться и для этого перелез через охраняемые главные ворота. Почему он не вышел через калитку для пешеходов, осталось загадкой.

Водителю оказали медицинскую помощь в больнице. В момент инцидента он был сильно пьян, поэтому полиция забрала у него ключ от грузовика, пообещав отдать, когда протрезвеет.

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