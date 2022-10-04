Украинские спецназовцы выжили после попадания вражеского снаряда в свою машину и показали момент на видео

Украинские спецназовцы выжили после попадания вражеского снаряда в свою машину и показали момент на видео3
- 4.10.2022, 10:05
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Уникальные кадры из Херсонской области.
Бойцы Сил специальных операций ВСУ обнародовали видео, на котором в их машину попадает российский снаряд. Украинские военные чудом выжили после обстрела.
Соответствующие кадры показала пресс-служба Сил Специальных Операций в Telegram.
«На этих уникальных кадрах — фрагмент операции в Херсонской области, во время которой россияне были выбиты из нескольких населенных пунктов. Операторы ССО Украины первыми заходили в оккупированные села и буквально выдавливали из них противника», — говорится в сообщении.