Украинские спецназовцы выжили после попадания вражеского снаряда в свою машину и показали момент на видео 3 4.10.2022, 10:05

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Уникальные кадры из Херсонской области.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ обнародовали видео, на котором в их машину попадает российский снаряд. Украинские военные чудом выжили после обстрела.

Соответствующие кадры показала пресс-служба Сил Специальных Операций в Telegram.

«На этих уникальных кадрах — фрагмент операции в Херсонской области, во время которой россияне были выбиты из нескольких населенных пунктов. Операторы ССО Украины первыми заходили в оккупированные села и буквально выдавливали из них противника», — говорится в сообщении.

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