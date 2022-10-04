Российские оккупанты массово сдаются в плен 4.10.2022, 15:13

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иллюстрационное фото

За последние недели на «горячую линию» обратились более двух тысяч человек.

После того как украинские военные пошли в мощное контрнаступление по всей линии фронта, российские оккупанты начали массово сдаваться в плен. Они обрывают «горячие линии» проекта «Хочу жить». Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, сообщает «Главред».

Лишь за последние недели в Украину обратились более 2 тыс. человек, желающих узнать подробности о том, как можно сдаться в плен.

«Начали звонить уже не просто солдаты, которые находятся на территории Украины в рамках оккупационной армии, но и те, которых либо только собрались, которых только мобилизировали и они еще на территории России находятся, либо их родственники, либо люди, которые подозревают, что могут быть мобилизированы. Они на всякий случай уточняют информацию. Активно обращаются жители оккупированного Крыма, там много людей с украинскими паспортами», - сказал Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что российские солдаты, которые хотят сдаться в плен, могут быть спокойны. Украинская сторона гарантирует, что их будет где поселить, чем накормить и во что одеть.

Россияне пытаются избежать мобилизации

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками «я не хочу на войну».

Еще один россиянин так хотел избежать мобилизации, что решился на рискованный поступок – переплыл на SUP-доске устье реки Нарва и добрался до территории Эстонии. Но там беглецу были не рады – его ловили с собачьим патрулем и большим количеством правоохранителей, и потом вернули в РФ.

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