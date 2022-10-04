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Над Лиманом официально подняли украинский флаг

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  • 4.10.2022, 17:31
Над Лиманом официально подняли украинский флаг

Населенный пункт был полностью зачищен от россиян 2 октября.

В освобожденном от оккупантов Лимане на Донбассе состоялась официальная церемония поднятия Государственного флага Украины.

Как сообщают Сухопутных войск ВСУ, участие в торжественной церемонии поднятия флага сегодня принял командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский.

Также в церемонии принимали участие воины ВСУ, которые непосредственно освобождали Харьковскую и Донецкую область от российских оккупантов, представители Нацполиции, Нацгвардии, военно-гражданской администрации и жители города Лиман.

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