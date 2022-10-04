Над Лиманом официально подняли украинский флаг

Над Лиманом официально подняли украинский флаг2
- 4.10.2022, 17:31
Населенный пункт был полностью зачищен от россиян 2 октября.
В освобожденном от оккупантов Лимане на Донбассе состоялась официальная церемония поднятия Государственного флага Украины.
Как сообщают Сухопутных войск ВСУ, участие в торжественной церемонии поднятия флага сегодня принял командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский.
Также в церемонии принимали участие воины ВСУ, которые непосредственно освобождали Харьковскую и Донецкую область от российских оккупантов, представители Нацполиции, Нацгвардии, военно-гражданской администрации и жители города Лиман.