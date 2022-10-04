ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту 4.10.2022, 17:34

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По предварительным данным, произошли три взрыва.

Во вторник, 4 октября, во временно оккупированном Россией Херсоне прозвучала серия взрывов. Предварительно, Вооруженные силы Украины снова ударили по Антоновскому мосту в областном центре.

Соответствующая информация появилась в местных Telegram-каналах, но не подтверждена официально. Также очевидцы поделились кадрами, пишет obozrevatel.com.

Сообщается, что над Антоновским мостом поднялся дым. По предварительным данным, произошли три взрыва.

В то же время российские пропагандисты подтверждают, что в Херсоне раздалось около пяти взрывов. При этом они в очередной раз заявляют, что якобы сработала система ПВО.

Напомним, силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия в Херсонской области и существенно продвигаются. В то же время, активность врага на этом направлении невозможна благодаря успехам ВСУ.

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