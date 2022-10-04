закрыть
4 октября 2022, вторник, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту

  • 4.10.2022, 17:34
  • 1,226
ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту

По предварительным данным, произошли три взрыва.

Во вторник, 4 октября, во временно оккупированном Россией Херсоне прозвучала серия взрывов. Предварительно, Вооруженные силы Украины снова ударили по Антоновскому мосту в областном центре.

Соответствующая информация появилась в местных Telegram-каналах, но не подтверждена официально. Также очевидцы поделились кадрами, пишет obozrevatel.com.

Сообщается, что над Антоновским мостом поднялся дым. По предварительным данным, произошли три взрыва.

В то же время российские пропагандисты подтверждают, что в Херсоне раздалось около пяти взрывов. При этом они в очередной раз заявляют, что якобы сработала система ПВО.

Напомним, силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия в Херсонской области и существенно продвигаются. В то же время, активность врага на этом направлении невозможна благодаря успехам ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип